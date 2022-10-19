العليمي يشيد بالدعم الإماراتي والسعودي لليمن

المصدر: عدن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن الحوثيين أحبطوا آمال الشعب في تحقيق السلام والاستقرار، وفي المقدمة رفض تمديد الهدنة وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.

وأشاد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات، وحرصهما المستمر على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

ونقل الموقع الرئاسي للرئاسة عن العليمي القول أثناء عودته إلى عدن بعد شهرين من جولة خارجية شملت دولاً عدة إنه يحمل هموم واحتياجات كل اليمنيين واليمنيات، وأولها الحاجة إلى السلام، والحرية، والأمن، والعيش الكريم، عملاً بتعهدات المجلس الرئاسي المعلنة، رغم كل التحديات التي تواجه المجلس والحكومة.

وأكد الرئيس اليمني أن الحوثيين أحبطوا آمال الشعب في تحقيق السلام والاستقرار، وفي مقدمة ذلك استمرار الهدنة وتوسيعها، وصرف مرتبات المقهورين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بالقمع والنهب وتعهد بأن يعمل وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بلا كلل من أجل تلبية تلك الاحتياجات، والعمل على أن تتحقق أهداف الشعب وتطلعاته في كل مكان.

وذكر العليمي أنه وخلال جولته الخارجية التي شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى مباحثات مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومسؤولين أمميين، وسياسيين، ودبلوماسيين، وباحثين، فضلاً عن لقاءات بقيادات ونشطاء من الجاليات اليمنية في الخارج.

تطرقت إلى مستجدات الوضع اليمني، وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وجهود إحياء مسار السلام، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية وداعميها على التعاطي الإيجابي مع تلك الجهود.

وأعرب العليمي عن ارتياحه لنتائج الجولة الرئاسية، بما في ذلك إعادة القضية اليمنية إلى زخمها العالمي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة وإصلاحاتهما الجارية في مختلف المجالات.

وأشاد بدور دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وحرصهم المستمر على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز