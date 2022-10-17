تونس تفتح أبواب الترشح لبرلمانها الجديد

المصدر: (تونس - الحبيب الأسود)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفتح تونس بداية من اليوم الاثنين أبواب الترشح لمجلس النواب الجديد الذي سيتم انتخابه في 17 ديسمبر المقبل، حيث أكد الرئيس قيس سعيد أنه سيواصل في الخط ذاته الذي انتهجه، مشيراً إلى أنه سيتم إنقاذ بلاده من براثن الذين يعبثون ويحاولون العبث بمقدرات الشعب، وفق تعبيره.

وينتظر التونسيون الإعلان رسمياً عن التعديلات التي سيدخلها الرئيس سعيد على القانون الانتخابي الجديد بعد أن أكد أخيراً على «ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ووضع حدٍّ لظاهرة المال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، خاصة بعدما تبين أن عدداً من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونياً، وصارت التزكيات سوقاً تباع فيها الذمم وتشترى»، وفق قوله.

قال الرئيس سعيد خلال إشرافه أول من أمس على الذكرى 59 لعيد الجلاء «إذا عهدنا فننجز... لن نقبل إلا بالنجاح والنصر»، وأبرز سعيد أن بلاده ستبقى حرة مستقلة والشعب هو صاحب السيادة وأنه «سيحصل جلاء جديد حين تتخلص تونس من كل من يريد ضرب استقلالها».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز