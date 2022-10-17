القوائم المستقلة تتصدر نتائج الانتخابات الجزئية في الجزائر

المصدر: (الجزائر - وكالات)

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أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أمس، عن النتائج الأولية للانتخابات الجزئية التي أجريت في بعض بلديات ولايتي «محافظتي» تيزي وزو وبجاية (شرقي العاصمة الجزائرية)، لاختيار 90 عضواً في المجالس الشعبية لـ6 بلديات.

وحصلت القوائم المستقلة، وعددها 12 قائمة، على 74 مقعداً من المقاعد المتاحة في المجالس الشعبية المعنية بهذه الانتخابات الجزئية، بنسبة 82.22 في المئة من مجمل المقاعد. وعاد المركز الثاني في هذا الاقتراع إلى حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حصل على 7 مقاعد، بـ7.78 في المئة، فيما حلّ حزب جبهة القوى الاشتراكية ثالثا بـ6 مقاعد (6.66 في المئة)، وبعده حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ3 مقاعد (3.33 في المئة).

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