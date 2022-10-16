الجزائر تطلق حملة تطعيم واسعة ضد الأنفلونزا الموسمية

المصدر: الجزائر- وكالات

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أطلقت الجزائر اليوم الأحد حملة تلقيح واسعة ضد الأنفلونزا الموسمية بعد اقتناء معهد باستور 2.5 مليون جرعة من اللقاح. وفق ما نقلت تقارير إعلامية جزائرية.

وأكد المدير العام للوقاية وترقية الصحة جمال فورار خلال ندوة صحفية بمناسبة إطلاق هذه الحملة، على ضرورة الإقبال على التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية سيما لدى فئات المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والحوامل إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية. وقال فورار إن «الأنفلونزا الموسمية لهذا العام قد تكون أكثر خطورة مقارنة بالأعوام الأخيرة استناداً إلى انتشارها وتجربة بعض الدول التي تمر في الوقت الحالي بفصل الشتاء. على غرار استراليا وآيسلندا. مما يستدعي تلقيح أكبر عدد ممكن من الجزائريين. سيما وأن اللقاح متوفر وتم توزيعه على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية ومراكز الصحة الجوارية والصيدليات الخاصة».

من جهته، قال المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، إن لقاح هذا الموسم «يتكون من أربع سلالات للفيروس مما يشكل حماية أكثر ويضمن تغطية واسعة على المستوى الوطني خلال موسم التقلبات الجوية التي تعرفها البلاد». مذكراً بالسلالات الأخيرة التي كانت «أقل فعالية». وشدد درار على ضرورة توعية مستخدمي قطاع الصحة للإقبال على التلقيح ضد الأنفلونزا بهدف تفادي نقل الفيروس إلى المرضى، مشيراً إلى أن اللقاح يخفض من نسبة التعرض إلى الإصابة بين 75 إلى 90 في المئة. كما يعطي مناعة بعد الأيام العشرة الأولى من تلقي اللقاح.

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