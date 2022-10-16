سقوط حافلة على متنها 42 راكباً جنوب اليمن

المصدر: عدن - البيان

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سقطت حافلة وكان على متنها 42 شخصاً نتيجة مرورها في طريق فرعي شق على مرتفعات شاهقة في شمال محافظة لحج، بعد أن أغلق الحوثيون الطريق الرئيس الذي يربط المحافظة بمحافظة تعز. وتوفي اثنان من ركاب الحافلة وأصيب 22 بإصابات خطيرة وما زالوا يتلقون العلاج في أحد المستشفيات.

وذكرت مصادر طبية في بلدة الزاهدة التي نقل إليها المصابون، أن الركاب كانوا في طريقهم من صنعاء إلى مدينة المكلا شرق البلاد عندما سقطت الحافلة في الطريق الترابي في مديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج، حيث أصبح هذا المنفذ الطريق الرئيسي للمسافرين ونقل البضائع من ميناء عدن إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بعد أن أغلقت كل الطرق الرئيسية الأخرى.

وقال مدير مستشفى الراهدة نبيل الحجي، إن طاقم المستشفى قدم الإسعافات اللازمة للركاب الذين غادر معظمهم المستشفى، ولا يزال 22 منهم في حالة حرجة، بعد وفاة رجل مسن وامرأة. ويشهد هذا الطريق حوادث شبه يومية نتيجة اضطرار سائقي الشاحنات والحافلات الكبيرة إلى المرور ليلاً لتجنب الازدحام الشديد في النهار.

ومنذ ستة أشهر يرفض الحوثيون تنفيذ بنود اتفاق الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي تنص على فتح الطرقات بين المحافظات ابتداء من الطرق التي تربط محافظة تعز مع محافظة لحج ومحافظة إب، حيث أدى إغلاق هذه الطرقات إلى حصار نحو ثلاثة ملايين من سكان محافظة تعز الذين يضطرون للسفر ونقل البضائع عبر طرق فرعية والتفافية شديدة الوعورة.

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