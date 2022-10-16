مصر تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا

المصدر: البيان

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دعت سفارة مصر في كييف، أبناء الجالية في أوكرانيا إلى سرعة مغادرة البلاد بـ "أقرب وقت ممكن"؛ لضمان أمن وسلامة جميع المواطنين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية، في تجاوب سريع لتحذيرات مماثلة أصدرتها وزارة الخارجية قبل يومين بـ"الاستعداد للعودة إلى مصر".

وأهابت سفارة مصر بكييف بأبناء الجالية المصرية بسرعة مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن عبر الطرق البرية المتاحة مع دول الجوار الغربي لأوكرانيا، وذلك في إطار متابعة السفارة للتطورات المتلاحقة للأزمة الأوكرانية وحرصا منها على ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين المصريين المتواجدين بأوكرانيا.

وطالبت سفارة مصر بكييف، في إعلان هام نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة أثناء المغادرة، وعدم التواجد أو العبور في مناطق الخطر أو بالقرب منها.

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