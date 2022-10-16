بدء مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

المصدر: (بغداد - أ.ف.ب، د.ب.أ)

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شرع رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، أمس، بإجراء مشاورات مع كتل البرلمان العراقي بشأن برنامج الحكومة المقبلة والتشكيلة الوزارية. ورجحت مصادر سياسية عراقية أن تضم تشكيلة الحكومة المقبلة ما بين 25 إلى 30 حقيبة وزارية غالبيتها ستكون من حصة قوى الإطار التنسيقي صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي.

وأوضحت المصادر أن القوى السياسية تدرس تسمية ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية الجديد عبداللطيف جمال رشيد، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة العراقية المكلف سيقدم تشكيلة الحكومة في غضون أسبوعين أو مطلع الشهر المقبل، وستحظى بقبول البرلمان العراقي.

في غضون ذلك، أعلن التيار الصدري على لسان محمد صالح العراقي، المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر، أمس، رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق.

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