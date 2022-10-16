«النقد الدولي» يمنح تونس قرضاً بـ 1,9 مليار دولار

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صندوق النقد الدولي أمس توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضاً بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهراً. وجاء في بيان الصندوق أن «الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر المقبل». وطلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة. وأضاف بيان الصندوق: «يؤثر تدهور الوضع العالمي وارتفاع أسعار السلع على الاقتصاد التونسي»، وأكد أن وضع خريطة طريق لإصلاحات اقتصادية يتطلب «تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام». واقترحت الحكومة التونسية على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد الترفيع في رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز