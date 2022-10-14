إشادة عربية بنهج السعودية في استقرار أسواق النفط

المصدر: القاهرة - وكالات

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن استنكاره ورفضه لما اعتبرها «حملة سلبية من التصريحات الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية»، في أعقاب صدور قرار «أوبك بلس» بخفض جزئي لإنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في المجموعة.

وقال جمال رشدي الناطق الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تلك التصريحات «تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها». وأشاد أبو الغيط بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط، والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية.​

وفي السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان رفضه واستنكاره الشديدين للتصريحات الصادرة بحق السعودية، مشدداً على تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها من أجل حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة ونهجها المتوازن لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

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