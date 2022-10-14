مفوضية اللاجئين: نحتاج 46 مليون دولار لـ "المساعدات الشتوية"

المصدر: (عمّان – ماجدة أبو طير)

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أكد الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، مشعل الفايز أنّ المفوضية تحتاج لـ 46 مليون دولار من أجل تقديم المساعدات النقدية الشتوية للأسر اللاجئة التي تعاني أوضاعاً معقدة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

فالمفوضية في الأردن جمعت 42% من متطلباتها المالية المخصصة للعام الحالي بعد انقضاء ثلاثة أرباع العالم الحالي، بعد تحذير من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل.

وفي تصريحات لـ«البيان» قال الفايز: «إنّ هذه المساعدات في غاية الأهمية لمواجهة ظروف الشتاء، والاستعداد له سواء عبر ترميم المساكن داخل المخيمات أو خارجها، أو لشراء مستلزمات الشتاء، حيث توزع هذه المساعدات للأسر اللاجئة الأشد ضعفاً واحتياجاً، لتأمين أساسيات هذا الفصل».

وتركز استراتيجية المفوضية لفصل الشتاء على ثلاثة مجالات، وهي توفير مساعدات نقدية موسمية للأسر الضعيفة لتلبية الاحتياجات الإضافية الناشئة خلال فصل الشتاء، وتوفير مواد الإغاثة الأساسية الخاصة بفصل الشتاء مثل البطانيات والملابس الشتوية، وتأمين المأوى المناسب للشتاء المقاوم للمياه، وتحسين أنظمة الصرف والبنية التحتية الأخرى في المخيمات وتجمعات السكن العشوائية استعداداً لفصل الشتاء.

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