شكري يؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لنجاح مؤتمر المناخ

المصدر: د ب ا

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لنجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 سواء على المستوى التنظيمي أو الشق الموضوعي.

وأشار شكري، خلال استقباله اليوم السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سايمون ستيل، إلى ضرورة الوصول إلى النتائج المنشودة وتلبية طموحات جميع المشاركين فيما يتعلق بقضايا المناخ ذات الأولوية، وخاصةً التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته وتوفير التمويل ومعالجة خسائر وأضرار تغير المناخ.

ووفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد، استعرض الوزير شكري خلال اللقاء آخر مستجدات عملية الإعداد الجارية لتنظيم المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من السادس إلى 18 نوفمبر المقبل، والذي تعول عليه كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي من أجل دفع عمل المناخ الدولي قدماً وتحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

وطبقا للمتحدث، أعرب السكرتير التنفيذي للاتفاقية عن تقديره للتنسيق القائم بين الجانبين على كافة المستويات، مؤكداً ثقته في قدرة مصر على إدارة توقعات المشاركين في ظل التحديات الدولية الراهنة، وخروج المؤتمر بالنتائج المأمولة التي من شأنها تعزيز عمل المناخ الدولي في مختلف جوانبه.

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