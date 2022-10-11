السودان يتجه الى تسوية سياسية

المصدر: (الخرطوم - طارق عثمان)

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أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيغاد، قرب التوصل إلى تسوية سياسية مرضية في السودان، وشددت على أنه آن الأوان لينخرط الجميع في العملية السياسية بروح بناءة لإخراج السودان من النفق وتطبيع علاقاته مع محيطة الإقليمي والدولي ومعالجة الوضع الاقتصادي، واستكمال السلام الشامل، وترسيخ الإجراءات، التي تصب في استقرار السودان.

وبحثت الآلية الثلاثية برئاسة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة (يونيتامس) فولكر بيرتس، أمس، مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو التطورات التي تشهدها البلاد، في ضوء الحراك بين المكونات السياسية، بغية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.

وأكد دقلو خلال للآلية الثلاثية ضرورة التوصل إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد، من خلال اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة تستكمل الفترة الانتقالية، مشيراً إلى حكمة الشعب السوداني، التي يتمتع بها في تجاوز المصاعب كافة التي تواجه البلاد.

بدوره، وصف الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي بالسودان السفير محمد بلعيش، في تصريحات صحفية، لقاء الآلية بنائب رئيس مجلس السيادة، بالإيجابي والبناء، وقال: إن اللقاء تناول التطورات الجارية في الساحة، من خلال الحراك الذي تقوده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. وأضاف «نرى أننا نقترب أكثر فأكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية».

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