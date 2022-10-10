جنود روس وأمريكيون.. أخوة أعداء في سوريا!

المصدر: القحطانية (سوريا) - أ.ف.ب

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عن طريق الصدفة وخلال دورياتهم المعتادة، التقى جنود أمريكيون وروس قرب بلدة القحطانية في شمال شرق سوريا، لكنهم لم يكتفوا بسلام عابر بل ترجلوا من آلياتهم ليتبادلوا الضحكات والصور في مشهد غير اعتيادي يعكس تعايشاً استثنائياً بين القوتين.

وتتواجد قوات أمريكية في شمال شرق سوريا منذ عام 2014، في إطار التحالف الدولي، فيما دخلت روسيا، التي تنشر قواتها في سوريا منذ عام 2015 دعماً لدمشق، إلى المشهد في تلك المنطقة إثر اتفاق لوقف عملية عسكرية تركية.

وباتت القوات الروسية على تماس مع القوات الأمريكية، لتتداخل مناطق انتشارهما، وأصبح اعتيادياً في المنطقة مشاهدة جنود روس يتابعون عبر المنظار تحركات القوات الأمريكية، والعكس صحيح.

وتكررت لقاءات عناصرهم خلال الدوريات، خصوصاً في المنطقة الحدودية مع تركيا، وأدت في مرات قليلة إلى احتكاكات محدودة.

وفي 2020، تداول رواد الانترنت مقطعاً مصوراً يظهر مدرّعة روسية تحاول تجاوز آلية أمريكية على الطريق قبل أن تنحرفا معاً خارجه بعدما حاولت المدرعة الأمريكية منعها.

والسبت، التقت دوريتان أمريكية وروسية قرب حقل نفطي بالقرب من الحدود التركية في محافظة الحسكة، الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.

وبدلاً من الاحتكاك، تظهر الصور التي التقطها مصور وكالة فرانس برس الجنود الروس والأمريكيين يتبادلون التحية ويتصافحون.

ترجل العناصر من آليات تحمل علمي البلدين، وقفوا جنباً إلى جنب، أسلحتهم معلقة على أكتافهم، وتبادلوا الأحاديث والضحكات. ويقول الباحث المتابع للشأن السوري سامويل راماني «إنها لحظات نادرة ومؤشر على أن روسيا والولايات المتحدة لا يزالان يريدان منع التصعيد في سوريا».

وسوريا هي البلد الوحيد، حيث تتواجد قوات روسية وأمريكية في بقعة جغرافية ضيقة منذ عقود. ولضمان عدم تطور الاحتكاكات، يتواصل الطرفان عبر ما يُعرف بآليّة فضّ الاشتباك، وهي قنوات اتصال تلعب دوراً رئيسياً في تفادي الحوادث على الأرض وفي الأجواء السورية وتحدّد المناطق الدقيقة للطرفين. واتبعت آلية التنسيق هذه منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا، بينما كانت الطائرات الأمريكية تشارك في الحرب على تنظيم داعش.

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