الأرصاد المصرية تحذر: كتلة هوائية أوروبية باردة تضرب البلاد

المصدر: البيان

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من كتلة هوائية باردة تضرب البلاد، مشيرة إلى أن خرائط الطقس تشير إلى تأثر مصر بكتلة هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، تُساعد على انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع القادم.

وتوقع خبراء الأرصاد حدوث تقلبات حادة وسريعة وأمطار غزيرة نهاية الشهر الجاري على مناطق من شمال وجنوب، وأرجع خبراء الأرصاد ذلك إلى طبيعة فصل الخريف التي تحمل سمات من فصل الصيف نراها خلال النصف الأول منه كذلك يحمل سمات فصل الشتاء من نشاط الرياح وسقوط الأمطار. وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

من جهة أخرى أعلنت الأرصاد رحيل منخفض الهند الموسمي تماما عن البلاد، ورحلت رطوبته الخارقة لتذهب السيطرة لمرتفع العروض الوسطي برياح شمالية باردة نسبيا قادمة من جنوب أوروبا.

وحول حالة الطقس اليوم الاثنين 10 أكتوبر تسود أجواء مائلة للحرارة على شمال البلاد نهارا لطيفة ليلا وينخفض الاحساس بدرجة الحرارة بسبب نشاط الرياح ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

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