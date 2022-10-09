العثور على 15 جثة بعضها متفحّم على شاطئ في غرب ليبيا

المصدر: (طرابلس -أ.ف.ب )

ت + ت - الحجم الطبيعي

عُثر على 15 جثة، بعضها متفحّم، على ساحل مدينة صبراتة غربي ليبيا، حسبما أعلن الهلال الأحمر الليبي، فيما أكّد ناشطون حقوقيون أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين. وقال الهلال الأحمر الليبي في بيان: «بعد ورود بلاغ من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث خارج القارب سليمة عددها خمس عشرة جثة، انتقل متطوعو الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة إلى المكان وتم انتشال جميع الجثث ووضعها بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية». وأكد ناشطون أن الجثث عائدة لمهاجرين غير شرعيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز