مقتل اثنين من قادة "داعش" في غارة أمريكية بسوريا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذ الجيش الأمريكي غارة جوية في سوريا، أمس الخميس، أسفرت عن مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم داعش، بحسب بيان صادر عن القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وقالت سنتكوم في البيان إن "القوات الأمريكية نفذت بنجاح ضربة في شمال سوريا أسفرت عن مقتل كل من أبو هاشم الأموي (...) ومسؤول كبير آخر في تنظيم داعش".

وأسفرت الغارة الأمريكية، بحسب "سكاي نيوز عربية"، عن مقتل اثنين من أعضاء داعش من بينهما قائد بالتنظيم يدعى أبو هاشم الأموي.

وقالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي إن التقديرات الأولية تشير إلى عدم إصابة أو مقتل أي من المدنيين أو أفراد القوات الأمريكية في الضربة الجوية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز