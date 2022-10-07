الصدر يعلن تجميد الفصائل المسلحة لتياره

المصدر: (بغداد - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تجميد جميع الفصائل المسلحة التابعة للتيار «إن وجدت» بما فيها سرايا السلام. وقال المقرب من الصدر صالح محمد العراقي في تدوينة على «تويتر»: «على قائد القوات المسلحة كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وأمثالها فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة».

وأضاف العراقي بلسان الصدر، «وبدورنا... ولدرء الفتنة في محافظة البصرة نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة – إن وجدت - بمـا فيهـا (سرايا السلام) ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا (صلاح الدين): (سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي» وتابع: «وبخلافه.. فسنتخذ إجراءات أخرى لاحقاً.. فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرم وممنوع، والاقتتال الداخلي محرم وممنوع».

بعدما ما جددت البعثة الأممية في العراق دعوتها إلى الحوار، وسط الانسداد السياسي الذي يعصف بالبلاد منذ أشهر، ردّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أول من أمس موافقاً شرط أن يكون الحوار علنياً. وأضاف في بيان بأن تياره يتطلع إلى مساعدة الأمم المتحدة في مساعيها نحو الإصلاح. كما شدد على أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يتعرض إلى ضغوط هائلة بشأن الأمن في البلاد، داعياً دول الجوار إلى احترام سيادة وأمن واستقرار العراق. ورأى الصدر أن الإصلاح يبدأ بعدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز