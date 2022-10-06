السيسي: حرب أكتوبر ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر

المصدر: البيان

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، حيث استردت فيها القوات المسلحة المصرية شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه.

وقال السيسي في حسابه على تويتر " في الذكرى التاسعة والأربعين للنصر العظيم الذي نحتفل به اليوم، أتوجه بالتحية للشعب المصري ولقواتنا المسلحة الباسلة، لشجاعتهم وبطولاتهم، ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن" .

وأضاف" أتوجه أيضا في ذكرى هذا النصر المجيد، بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل أنور السادات، الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه، ليحقق نصرًا عظيمًا سيظل برهانًا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته".

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