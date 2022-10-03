لبنان: 4 أشخاص يقتحمون مصرفا في بيروت لاسترداد وديعتهم

المصدر: د ب ا

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اقتحم أربعة أشخاص اليوم الإثنين مصرفا لبنانيا في الضاحية الجنوبية لبيروت من أجل استعادة أموالهم.

وذكرت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية اليوم أن أربعة أشخاص اقتحموا بنك "لبنان والمهجر" ( بلوم بنك) فرع حارة حريك وحصلوا على وديعتهم (11 الف دولار) وغادروا قبل وصول الجيش.

وأشارت إلى انتشار عناصر الجيش في هذه الإثناء في المنطقة.

يذكر أن ظاهرة اقتحام المصارف من قبل عدد من المودعين تكررت خلال شهر سبتمبر الماضي حيث قاموا باحتجاز الموظفين وطالبوا بودائعهم وحصلوا على قسم منها .

وأقفلت المصارف في لبنان لمدة أسبوع استنكاراً وشجباً لما حصل.

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