إخراج 42 جثة مجهولة من مقبرة جماعية في سرت الليبية

المصدر: (طرابلس - أ.ف.ب)

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أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا أمس، إخراج 42 جثة تعود إلى أشخاص مجهولي الهوية من مقبرة جماعية في مدينة سرت بشرق البلاد. ويأتي ذلك استمراراً لعمليات الكشف عن المقابر الجماعية في المدينة التي كانت خاضعة لتنظيم داعش.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان إن «بلاغاً ورد للنيابة بوجود مقبرة داخل مدرسة، وقامت فرق الهيئة باستخراج 42 جثة مجهولة الهوية ونقلت إلى مستشفى المدينة». وأعيد دفن الجثث المجهولة الهوية بعد أخذ عينات منها بهدف التعرف على هوية أصحابها لاحقاً، وفقاً لبيان الهيئة.

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