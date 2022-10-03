جثث مجهولة في درعا

المصدر: (الحسكة – عبدالله رجا)

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عادت الفوضى الأمنية في الجنوب السوري، من خلال عمليات الاغتيال المجهولة في درعا جنوب البلاد، وسط حالة من القلق وغياب الاستقرار الأمني، فيما قال ناشطون إن منظر الجثث في الشوارع في أطراف المدينة بات مألوفاً في الآونة الأخيرة، دون معرفة الجهة التي تقف وراء هذه الأعمال الإرهابية.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجهولين استهدفوا عنصر أمني، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، فيما تقول مصادر ميدانية إن إصابته خطيرة، في الوقت الذي أصيب عنصر من الحكومة السورية بعد استهداف سيارته بالرصاص المباشر.وفي السياق ذاته، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن الأهالي عثروا على جثة مجهولة الهوية، بالقرب من سد الشيخ مسكين في ريف درعا الأوسط.

يذكر أن الاغتيالات تستهدف قيادات عسكرية وأمنية تابعة للحكومة السورية، وكذلك موظفين في قطاع الدولة السورية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاستنفار العام في الجنوب السوري.

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