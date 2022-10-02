الأمم المتحدة تعلن فشل تمديد الهدنة في اليمن

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبرغ الفشل في تمديد الهدنة في اليمن، والتي انتهت مساء الأحد شاكراً الحكومة اليمنية على موقفها الإيجابي من مقترحاته.

وقال غروندبرغ في بيان وزعه مكتبه «يأسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، لأن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها أن توفر فوائد حاسمة إضافية للسكان».

وأضاف: «أقدر موقف الحكومة اليمنية من المشاركة الإيجابية مع اقتراحي. سأستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول».

وحسب البيان فإنه ومع استمرار المفاوضات، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن الاستفزازات أو أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد العنف.

وحضهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني لمتابعة كل سبل السلام. مؤكداً أنه في نهاية المطاف، يحتاج اليمنيون إلى إنهاء الصراع من خلال عملية سياسية شاملة وتسوية تفاوضية متعهداً بمواصلة جهوده الحثيثة للانخراط مع الأطراف للتوصل بسرعة إلى اتفاق.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز