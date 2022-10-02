العراق.. عشرات الجرحى خلال إحياء «انتفاضة أكتوبر»

المصدر: بغداد - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تظاهر آلاف العراقيين أمس في بغداد إحياء للذكرى الثالثة للانتفاضة غير المسبوقة ضد السلطة وفساد النخبة الحاكمة وسوء إدارة الخدمات العامة في بلد يشهد شللاً سياسياً كاملاً، حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق محتجين رشقوها بالحجارة في اشتباكات أسفرت عن إصابة العشرات قرب ساحة التحرير ببغداد، حيث تجمع المئات أمس لإحياء ذكرى الاضطرابات المناهضة للحكومة في عام 2019.

وقالت مصادر طبية وأمنية إن ما لا يقل عن 64 شخصاً أصيبوا، من بينهم 26 من أفراد الأمن، في حين أصيب 38 من المتظاهرين بالرصاص المطاطي.

وذكر بيان عسكري أن بعض «العناصر المندسة وسط المتظاهرين تهاجم قوات الأمن بزجاجات المولوتوف وبنادق الصيد». وكان أفراد الأمن نشروا نقاطاً للتفتيش في كل أنحاء المدينة، وأغلقوا الجسور والساحات وأقاموا الجدران على بعض الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقاراً حكومية وسفارات أجنبية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز