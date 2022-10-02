بلينكن: ملتزمون بدعم جهود السلام في اليمن

المصدر: (عدن - البيان)

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن عن مخاوفه إزاء الإجراءات الحوثية الأخيرة التي تحول دون حصول ملايين اليمنيين على فوائد الهدنة، وأشار إلى أنهم قاموا بحض الحوثيين على وقف الأعمال المماثلة ودعم اقتراح الأمم المتحدة الأخير، كما أعرب عن التزام بلاده الراسخ بدعم جهود السلام في اليمن، مرحباً بموافقة الحكومة اليمنية على تنفيذ بنود الهدنة.

وفي تصريح وزعه الناطق باسم الوزارة نيد برايس، قال الأخير إن بلينكن أعرب لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ عن دعم بلاده القوي للجهود التي يبذلها لتمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، والتي تنتهي اليوم الأحد وتوسيع نطاقها. وأعرب بلينكن عن التزام بلاده الراسخ بدعم جهود السلام في اليمن لحل دائم للصراع يمكن اليمنيين من تقرير مستقبلهم من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تلبي مطالبات الناس بالعدالة والمساءلة وتنهي التدخل الخارجي.

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