قائد الجيش اللبناني: المؤسسة العسكرية قادرة على حماية البلاد

المصدر: د ب ا

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أكّد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، اليوم السبت، أن المؤسسة العسكرية قادرة على حماية لبنان وشعبه.

وقال عون، خلال استقباله قائد القوّات المسلّحة الفرنسية، الجنرال تييري بوركهارد، إن المؤسسة العسكرية " لا تزال متماسكة وقادرة على حماية لبنان وشعبه، وأن القيادة تسعى بكامل طاقتها لتخفيف وطأة الأزمة عن كاهل العسكريين".

وشكر عون لنظيره الفرنسي " وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان وجيشه".

وأشار إلى أن "هذا الدعم يساهم في متابعة المؤسسة العسكرية تنفيذ المهمات العديدة والمتشعّبة المطلوبة منها، فيما تواجه تحديات بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولا يزال عسكريوها على الرغم من ذلك مؤمنين بقدسية مهمتهم".

ونوّه الجنرال بوركهارد بـ " الدور البارز والمهم الذي تقوم به المؤسسة العسكرية لجهة المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان".

وشدّد على "استمرار دعم الجيش، بخاصة لجهة توفير المساعدات الطارئة وتطوير قدراته العملانية، إضافة إلى مواصلة التزام بلاده المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ".

وفق بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيشين".

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