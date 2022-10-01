الدولة تدين الهجوم الإرهابي في كابول

المصدر: (أبوظبي، كابول - وام، أ.ف.ب)

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تعليمياً غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معظمهم من الطلاب.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 19 شخصاً حتفهم في كابول، أمس، بهجوم انتحاري استهدف مركزاً تعليمياً مكتظاً بالطلبة وكان معظم ضحاياه من الفتيات. وقال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران إن «الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في المركز». وأضاف «قتل 19 شخصاً للأسف وأصيب 27 آخرون بجروح».

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