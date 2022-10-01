غروندبرغ : الهدنة فرصة لن تعوض

المصدر: عدن - البيان

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أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ أن الهدنة فرصة لن تعوض، وأنه إذا عادت الحرب، فإن اليمن قد لا يحظى بهذا النوع من الفرص مرة أخرى مجدداً لفترة طويلة.

وفي ختام زيارته إلى صنعاء حيث لم يحقق نتائج واضحة من لقاءاته مع الحوثيين، قال غروندبرغ إنه أجرى خلال الزيارة مناقشات مكثفة حول القضايا المتعلقة بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمسائل المتعلقة بالموانئ والمطار، والحفاظ على هدوء الجبهات الأمامية. وأكد بأن «تجديد الهدنة وتوسيعها ضرورة إنسانية وضرورة سياسية. كما أنها فرصة لا يمكن أن نضيعها».

أثر ملموس

وفي بيان وزعه مكتبه، ذكر غروندبرغ أن «الهدنة أحدثت أثراً ملموساً على حياة اليمنيين. لدينا الفرصة للبناء على هذه الفوائد وتوسيعها، فالسعي لتحقيق السلام على الحرب يتطلب شجاعة وقيادة من جميع الأطراف. إذا كانت هناك عودة للحرب، فإننا قد لا نحظى بهذا النوع من الفرص مرة أخرى مجدداً لفترة طويلة».

ومع استمرار الحوثيين في عرقلة مساعي تمديد الهدنة، التي تنتهي غداً الأحد، طالبت 44 منظمة دولية وإقليمية ومحلية تعمل في المجال الإنساني بالموافقة على خطة الأمم المتحدة لتمديد وتوسيع الهدنة، وقالت إن الأشهر الستة الأخيرة من الهدنة أدت إلى انخفاض عددٍ الضحايا المدنيين بـ60 في المئة، كما تضاعفت كمية الوقود التي دخلت ميناء الحديدة أربع مرات.

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