إمدادات غذائية إماراتية للمتأثرين من السيول في موريتانيا

المصدر: وام

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أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل مواد غذائية لإغاثة العديد من المدن والقرى المتضررة من جراء السيول، التي ضربت جنوب وشرق موريتانيا مؤخراً، لسد الاحتياجات الأساسية لآلاف الأسر خاصة من كبار السن والنساء والأطفال.

وقال سعادة حمد غانم المهيري، سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية: تأتي هذه الإمدادات في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وضمن الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة التي تهدد الأمن الغذائي.

وأشار سعادته إلى الدعم المتواصل من دولة الإمارات لتقديم المساعدات للأشقاء في موريتانيا من خلال إرسال إمدادات غذائية وطبية متنوعة خلال الفترة الماضية، شملت إرسال طائرة إمدادات غذائية في شهر أبريل من العام الماضي، وكذلك إرسال 3 طائرات مساعدات طبية لدعم جهود البلاد في مواجهة جائحة كوفيد-19.

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