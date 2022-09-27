الأمم المتحدة تسابق الزمن لإنقاذ صافر

المصدر: (عدن - البيان)

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تسابق الأمم المتحدة الزمن لتسريع إنقاذ ناقلة النفط اليمنية صافر، بعد أن استكملت المنظمة الدولية جمع المبلغ المطلوب للبدء بإفراغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام ونقله إلى سفينة أخرى لتجنب انفجار جسم السفينة المتهالك والتي ترسو قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر.

ووصل ديفيد غريسلي منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن إلى جيبوتي التي ستتخذ كمركز لعمل الفرق الفنية التي ستتولى عملية إفراغ النافلة صافر إلى ناقلة أخرى تم استئجارها لهذا الغرض كما ستكون مركزاً لنقل المواد التي ستستخدم في عملية التفريغ وتلك الخاصة بحمايتها من التسرب، وكذا الحواجز البلاستيكية التي سيتم نشرها في منطقة رسو السفينة للتخفيف من آثار الرياح الشديدة التي تضرب منطقة جنوب البحر الأحمر مع حلول أكتوبر.

وخلال تواجده في جيبوتي التي تتمركز فيها فرق التفتيش الأممية المعنية بمكافحة تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرة الحوثيين ناقش منسق الشؤون الإنسانية التخطيط لعملية تفريغ حمولة الناقلة «صافر» من النفط الخام، والمقدرة بـ1.14 مليون برميل. وتسهيل نقل المعدات والمضخات اللازمة لتفريغ النفط إلى سفينة أكثر أماناً، بعد ساعات على تأكيده أن الوقت قد حان لبدء المرحلة الأولى من خطة حصول المنظمة الأمية على التمويل اللازم للخطة في مرحلتها الأولى بمبلغ 78 مليون دولار.

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