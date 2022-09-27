لبنان ينتظر عرضاً لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

المصدر: دبي - البيان

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توقّع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب أن يصل العرض الخطي الذي سيرسله الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين إلى قصر بعبدا قبل نهاية الأسبوع الحالي.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، جاء كلام بوصعب خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أمس. وعرض الرئيس ميشال عون نتائج الزيارة التي قام بها بوصعب إلى نيويورك الأسبوع الماضي واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الأمريكي.

وزار هوكشتاين لبنان في التاسع سبتمبر الجاري وقدم اقتراحات جديدة للبنان في ملف الترسيم، وعرض على المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم نتائج الاتصالات التي أجراها مع الجانب الإسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات، واستمع إلى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث في شأنها في ملف الترسيم، علماً أن لبنان يتمسك بالخط 23 وبحقل قانا كاملاً.

اجتماع أمني

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد عقد أول من أمس، اجتماعاً أمنياً حول موضوع إنتاج الغاز من منصة حفر كاريش المتنازع عليه مع لبنان.

وكان من بين الحاضرين وزير الدفاع بيني غانتس ومسؤولون أمنيون وخبراء في الطاقة، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وناقش المسؤولون الوضع التشغيلي لمنصة كاريش والتحضير لمنع هجمات حزب الله المحتملة مع بدء الإنتاج المتوقع للغاز.

ويراهن اللبنانيين على احتياطات الغاز في مياههم الإقليمية من أجل انتشال البلد من الانهيار الاقتصادي والتدهور المتسارع لعملته، ما دفع كثيراً من اللبنانيين إلى الهجرة عبر البحر والتعرض للخطر، حيث غرق بعضهم.

صفوف انتظار

في السياق، فتحت المصارف اللبنانية أبوابها جزئياً أمس، أمام المودعين الذين وقفوا في صفوف انتظار طويلة، بعد إغلاق استمر لأسبوع احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من الفروع. وحسب وكالة فرانس برس، لم تخل ساعات الانتظار أمام بعض المصارف من إشكالات وتوتر، مع إصرار مودعين وموظفين على سحب أموال من ودائعهم أو رواتبهم، فيما عمدت غالبية الفروع إلى حصر عملياتها بالصرافات الآلية، واتخذ بعضها إجراءات أمنية احترازية.

وأغلقت المصارف أبوابها طيلة الأسبوع الماضي، احتجاجاً على سبع عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها في مناطق عدة، نفذها مودعون راغبون بالحصول على ودائعهم. وطالبت المصارف السلطات بوضع حد لهذه العمليات وتعزيز إجراءات الحماية لموظفيها، قبل أن تقرر الأحد استئناف مزاولة أعمالها بدءاً من الاثنين عبر قنوات محددة للمؤسسات وعبر الصرافات الآلية للأفراد.

نقاش الموازنة

حدث ذلك بينما كان المجلس النيابي اللبناني يعقد جلسة عامة لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2022 وإقراره. وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وبالتزامن، نفذ حراك العسكريين المتقاعدين اعتصاماً أمام مجلس النواب اعتراضاً على أحد بنود الموازنة المتعلقة بتعويضاتهم. وحاول العسكريون المتقاعدون الدخول إلى مجلس النواب بالقوة. وينتقد نواب أرقام الموازنة، وفرضها ضرائب بشكل عشوائي، وخلوها من معايير موحدة وعدم وجود سعر صرف موحد، وعدم اعتماد الموازنة على خطة تعاف شاملة.

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