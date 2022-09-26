السودان يضبط قارباً مشبوهاً

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

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أعلنت القوات المسلحة السودانية ضبط أسلحة وذخيرة على متن قارب يستقله أربعة يمنيين داخل المياه الإقليمية.

وقالت القوات المسلحة السودانية، إن عناصر من القوات البحرية تمكنت أول من أمس، من ضبط قارب يستقله أربعة يمنيين داخل المياه الإقليمية بالقرب من جزر السبعات، وعلى متنه 90 بندقية كلاشينكوف و162 صندوق ذخيرة رشاش قرنوف و182 صندوق ذخيرة أعيرة متنوعة و43 كرتونة أسلاك متفجر فورتكس و45 كرتونة فيوز تفجير.

وفي سياق ذي صلة تمكنت قوات الدعم السريع من توقيف عصابة مسلحة معتادة على الممارسات الإجرامية بالحدود السودانية الليبية. وتأتي هذه العملية استمراراً لجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود.

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