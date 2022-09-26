غروندبورغ يسلم الأطراف اليمنية مقترح تمديد الهدنة

المصدر: عدن - البيان

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بالتزامن مع تنديد المجموعة الرباعية الخاصة باليمن بالتعزيزات العسكرية وهجمات الحوثيين، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس غروندبورغ، أنه سلم الجانب الحكومي والحوثيين مقترحاً بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها وأنه ينتظر الردود عليها.

وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وزعت بياناً للمجموعة الرباعية الخاصة باليمن، والتي تضم الإمارات والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، جددت فيه المجموعة التزامها الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورحبت بالفوائد الملموسة التي عادت على الشعب اليمني بفضل الهدنة، كما أدانت التعزيزات العسكرية للحوثيين والهجمات التي تهدد بتقويض الهدنة، والعرض العسكري الذي نظمه الحوثيون أخيراً في الحديدة.

ورحبت الرباعية بالفوائد الملموسة التي عادت على الشعب اليمني بفضل الهدنة منذ بداية تنفيذها في 2 أبريل الماضي، كما رحبت بمواصلة تنفيذ ما اتُّفق عليه من تدابير بناء الثقة، والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها حكومة اليمن، بما في ذلك تيسير تدفق النفط إلى ميناء الحديدة على الرغم من الأمر الصادر عن الحوثيين الذي تسبب في تأخير العملية القائمة لتخليص حمولات السفن واستئناف الطيران من مطار صنعاء وإليه، ودعت إلى تنفيذ التدابير المعلقة التي تتضمن فتح الحوثيين الطرق الرئيسية حول تعز، والاتفاق على آلية مشتركة لسداد رواتب الموظفين الحكوميين.

إدانة واستنكار

وأدانت المجموعة ما قام به الحوثيون من تعزيزات عسكرية واسعة النطاق، وكل الهجمات التي تهدد بتقويض الهدنة، ومن بينها من جملة أمور أخرى الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على تعز، كما أدانت العرض العسكري الذي نظمه الحوثيون أخيراً في الحديدة، وهو ما يُعد انتهاكاً لاتفاق الحديدة، مؤكدة ضرورة تعزيز ما أُحرز من تقدم والبناء عليه، وهو ما يستلزم تقديم تنازلات من كل الأطراف.

وأعلنت عن تأييدها التام لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لتمديد فترة الهدنة وتوسيعها في 2 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل لكل شروط الهدنة.

واتفقت المجموعة الرباعية على ضرورة اعتبار وقف إطلاق النار الدائم والتسوية السياسية المستديمة الهدفين النهائيين للعملية السياسية التي يملكها ويقودها اليمنيون، تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة قيام مثل هذه التسوية على أساس المرجعيات المتفق عليها والقرارات ذات الصلة التي صدرت عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

وبالتزامن مع ذلك أعلن غروندبورغ أنه قدم لطرفي الصراع مقترحاً لتمديد الهدنة لأطول فترة ممكنة، وأنه ينتظر منهما الرد على ذلك المقترح آملاً بالوصول إلى حل نهائي ووقف إطلاق نار دائم ينهي الحرب في البلاد.

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