قتلى بتفجير انتحاري في مركز تدريب عسكري غربي مقديشو

المصدر: (مقديشو- بلومبرغ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قُتل 11 شخصاً على الأقل، جراء هجوم انتحاري استهدف معسكر تدريب عسكري في العاصمة الصومالية مقديشو، وتبنته حركة الشباب المسلحة .

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، عن العقيد جامع حسن، الذي أعلن حصيلة الضحايا، قوله إن الانفجار الذي استهدف المعسكر بمقديشو، وقع أثناء تجنيد جنود جدد، وأدى إلى إصابة 18 شخصاً آخرين.

بدوره، قال الضابط في الجيش عبد الله عدن، إن «إرهابياً يائساً فجّر نفسه قرب مجموعة من المجندين، لدى تسجيلهم في معسكر نكنك»، الواقع في جنوب العاصمة مقديشو. وقال شاهد عيان، يدعى أحمد غوبي «كنت قريباً من موقع الانفجار، كان انفجاراً هائلاً، ورأيت قتلى وجرحى»، في حين قال آخر يدعى آشا عمر «رأيت عشرة أشخاص على الأقل يتم نقلهم في سيارات إسعاف».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز