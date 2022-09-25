مؤشرات إيجابية حول معدلات النزوح في اليمن

المصدر: عدن - البيان

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انخفضت معدلات النزوح في اليمن بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من عمر الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ووصلت إلى 300 أسرة مقارنة بـ 20 ألف أسرة في الفترة السابقة للهدنة، وفق ما أظهرته بيانات حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، والتي أكدت أن نحو سبعة آلاف نازح عادوا إلى ديارهم خلال الفترة ذاتها نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية في محافظة مأرب.

ووفق أحدث تقرير لـ«اليونسيف» فإنه ومنذ إعلان الهدنة في 2 أبريل الماضي، كان هناك انخفاض ملحوظ في النزوح داخل وباتجاه محافظة مأرب. وأنه بحلول نهاية أغسطس الماضي، سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة نزوح 1854 شخصاً (309 أسر) فقط. وكان متوسط النزوح الشهري 1260 شخصاً (210 أسر). مقارنة بـ 20 ألف أسرة في الربع الأول من العام الجاري وقبل سريان الهدنة.

وحسب التقرير فإنه وبين 1 يناير و27 أغسطس الماضي، تم تهجير ما مجموعه 12432 (2072 أسرة) داخل أو إلى محافظة مأرب، ويرجع ذلك في الغالب إلى الصراع المستمر، ومن بين هؤلاء، نزح 77262 (12877 أسرة أو 85 في المئة من إجمالي النزوح) داخل محافظة مأرب بشكل رئيسي من مناطق الجوبة والحريب وصرواح.

وفي المقابل سجلت مصفوفة تتبع النازحين خلال الفترة من 1 يناير وحتى 27 أغسطس الماضيين، ما مجموعه 1093 أسرة عائدة (6558 فرداً) في المحافظة، من بينهم 3768 شخصاً (628 أسرة) عادوا إلى مديرية حريب نتيجة تحسن الظروف الأمنية في مواقعهم الأصلية.

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