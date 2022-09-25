صورة أغضبت العراقيين.. دبلوماسي يشاهد «كرة القدم» داخل الأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - وكالات

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تسربت صورة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أغضبت العديد من العراقيين، حيث تداول ناشطون عراقيون خلال الساعات الماضية الصورة التي تظهر أحد الدبلوماسيين العراقيين «منكباً» على مشاهدة إحدى مباريات كرة القدم، فيما كانت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحالية، تتواصل على قدم وساق.

وأظهرت اللقطة شاشة «لابتوب» أمام الدبلوماسي الذي لم تعرف هويته، وقد بدا واضحاً أنه يشاهد مباراة لكرة القدم، بدل متابعة الجلسة.

ونقل موقع «العربية.نت» عن وزارة الخارجية العراقية قولها في بيان على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل، السبت، إنها تتابع موضوع الصورة التي تم تداولها للموظف الدبلوماسي، الذي انشغل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعية العامة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحقه، وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها.

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