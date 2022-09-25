ارتفاع ضحايا غرق قارب الهجرة قبالة سواحل سوريا إلى 94 قتيلاً

المصدر: وكالات

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أعلنت الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية السبت ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب الهجرة اللبناني في المياه الإقليمية السورية إلى 94 قتيلا، وأن 19 ناجيا يتلقّون العلاج.

ونقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية عن الأمين العام للهيئة محمد خير، قوله إنه "تم العثور على 4 جثث إضافية ظهر السبت، ليرتفع العدد بذلك إلى 94 جثة تم انتشالها".

ولفت إلى وجود 5 لبنانيين وفلسطينيين اثنين و12 سوريا من الناجين في مستشفى الباسل في طرطرس بسوريا، وسيُنقل اللبنانيون والفلسطينيون إلى شمال لبنان وفقا لوضعهم الصحي.

والجمعة، بدأ الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود مع سوريا، عملية تسلّم جثامين عدد من اللبنانيين والفلسطينيين الذين قضوا في الحادثة.

والخميس، أعلنت السلطات اللبنانية غرق مركب على متنه لبنانيون وغير لبنانيين، قبالة ساحل مدينة طرطوس في سوريا، بعدما انطلق من شمالي لبنان باتجاه سواحل أوروبا.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المركب انطلق قبل أيام من شاطئ مدينة المنية شمالي لبنان، وعلى متنه أكثر من 100 شخص من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.

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