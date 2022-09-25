البرهان: لو ترك لنا المجال لأنجزنا المهام الانتقالية

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في نيويورك أمس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وبحسب بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي، استعرض اللقاء التطورات في السودان. وقدم البرهان، خلال اللقاء، شرحاً لمجمل التطورات السياسية في السودان، لا سيما التأكيد على انسحاب الجيش من العملية السياسية.

وقال البرهان في مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك رداً على سؤال حول موعد الانتخابات: «نحن ننتظر. نحن لا نريد أن ندخل أنفسنا في هذه العملية السياسية». وأضاف «طبعاً لن ننتظر إلى ما لا نهاية».

ورداً على سؤال حول موعد الانتخابات قال البرهان «لو ترك لنا المجال لوحدنا لكنا الآن أنجزنا المهام الانتقالية، لكن القوى المدنية والمجتمع الإقليمي والدولي طلبوا منا أن نتوقف».

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