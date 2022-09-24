لجنة الفيضان بالسودان تدعو مواطني ولاية الخرطوم إلى الحذر

المصدر: د ب ا

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دعا التقرير اليومي للجنة الفيضان في السودان اليوم السبت مواطني ولاية الخرطوم القاطنين على النيل الأبيض ونهر الدندر أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن الخرطوم أعلى من مستوى الفيضان لليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن النيل الأزرق سجل عند الحدود السودانية الإثيوبية 469 مليون متر مكعب أعلى من منسوب العام الماضي بـ 14 مليون متر مكعب.

وأضافت أن نهر عطبرة سجل 107 ملايين متر مكعب في اليوم أقل من منسوب العام الماضي بـ 17 مليون متر مكعب، بينما سجل إيراد النيل الأبيض (ملكال) 180 مليون متر مكعب في اليوم.

وكشف بيان اللجنة عن ارتفاع التصريف اليوم خلف سد الروصيرص إلى 371 مليون متر مكعب مقابل 273 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وارتفع التصريف خلف سد سنار إلى 386 مليون متر مكعب مقابل 290 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي.

وارتفع التصريف أيضاً في سد عطبرة وستيت إلى 100 مليون متر مكعب 74 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وارتفع التصريف كذلك اليوم في خشم القربة إلى 61 مليون متر مكعب مقابل 44 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وفي مروي ارتفع التصريف إلى 541 مليون متر مكعب مقابل 480 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي.

وأشارت إلى انخفاض التصريف في جبل أولياء إلى 114 مليون متر مكعب مقابل 122 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، موضحة أن مقياس الديم تأثر بالتخزين ببحيرة خزان الروصيرص.

وأكدت اللجنة استمرار التخزين في جميع الخزانات مع اكتمال التخزين بخزان جبل أولياء.

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