ليبيا.. اشتباكات مسلحة تسبق جلسة حاسمة للبرلمان

المصدر: طرابلس، وكالات - تونس، الحبيب الأسود

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اندلعت يوم أمس مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة في منطقة بوابة الجبس بالعاصمة الليبية طرابلس.

حيث تأتي هذه الاشتباكات قبيل جلسة حاسمة للبرلمان الثلاثاء. ودارت الاشتباكات بين الجماعة المسلحة «301» من مدينة مصراتة، التابعة لعبد السلام زوبي، ونظيرتها من مدينة الزاوية التي يقودها محمد البحرون الملقب بـ«الفار».

وقد امتدت من محيط بوابة الجبس إلى طريق المطار واستخدم الطرفان الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المواجهات، كما أشار شهود عيان في شارع الزاوية القريب من الاشتباكات، إلى نقل جثث قتلى من عناصر «قوة دعم المديريات»، التي سبق أن تمركزت في طريق المطار بعد طرد جماعة «الفار» منها.

وفي ظل هذه المواجهات المحتدمة، خرجت العديد من الاستغاثات من الأسر العالقة في المكان، بينما أغلق مسلحون الطريق من وإلى بوابة الجبس، وفق مصادر التي رجحت أن تكون تلك الاشتباكات هي «هجمة انتقامية» من جماعة «الفار» على ما حدث يوم الاثنين الماضي، حين أجبرت على إخلاء مواقعها في محيط طريق المطار، والتي تمركزت فيها حديثاً بعد الصراع الكبير الذي دار في العاصمة 27 أغسطس الماضي.

ترقّب داخلي

وينتظر الليبيون ما سينتج عن اجتماع مجلس النواب في جلسته التي دعا رئيسه عقيلة صالح إلى عقدها الثلاثاء المقبل بمدينة بنغازي في ظل استمرار حالة الغموض التي تكتنف المشهد السياسي العام في البلاد. ووفق برنامج الجلسة الذي تم الإعلان عنه، فإن النواب مدعوون لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس عوضاً عن حميد حومة الذي بات يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة الاستقرار المنبثقة عن البرلمان، والتي حظيت بثقته في الأول من مارس الماضي، وتتولى حالياً مباشرة مهامها من مدينتي سرت وبنغازي.

كما سينظر المجلس في إنشاء محكمة دستورية تلبية لرغبة عامة في إحداث هيكل قضائي قادر على حسم الملفات الكبرى ذات العلاقة بالإعلان الدستوري والمراسيم والقرارات المستندة إليه في انتظار الاتفاق على دستور دائم للبلاد. وقال رئيس مجلس النواب مخاطباً الأعضاء الحاضرين: «

هناك مقترح لعدد من النواب في البرلمان لإنشاء محكمة دستورية»، وأضاف إن «هذا المقترح سيطرح عليكم، وأرجو أن ينظر فيه في الجلسات المقبلة».

ويجمع المراقبون على إن إنشاء محكمة دستورية من شأنه أن يقطع الطريق أمام إعادة تفعيل الدائرة الدستورية ولاسيما في ظل التجاذبات القائمة حول مؤسسة القضاء بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، كما يطيح بدور رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الوافي القريب من حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، والذي ظل في منصبه لفترة بعد بلوغه سن التقاعد في منصبه.

خريطة ملموسة

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن إجراء انتخابات على أساس قانوني في ليبيا وعبر خريطة طريق ملموسة «يحمل أهمية كبيرة».

جاء ذلك في كلمته الليلة قبل الماضية خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة نيويورك، وأوضح أوغلو أن بلاده تؤمن بالتضامن في العالم الإسلامي والدفاع عن قضية المسلمين العادلة في جميع أنحاء العالم.

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