ارتفاع وفيات قارب المهاجرين الغارق قبالة الساحل السوري إلى 71 شخصاً

المصدر: رويترز

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أعلن وزير النقل اللبناني علي حمية اليوم الجمعة وفاة ما لا يقل عن 71 شخصا كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق قبالة الساحل السوري بعد الإبحار من لبنان في وقت سابق من الأسبوع، مع استمرار جهود البحث.

وأصبحت هذه أسوأ رحلة من نوعها تنطلق من لبنان حتى الآن من حيث عدد الوفيات، إذ يدفع الإحباط من الوضع الاقتصادي في البلاد الكثيرين لركوب القوارب المتداعية والمكتظة في أغلب الاحيان أملا في بلوغ أوروبا.

وبدأت السلطات السورية في العثور على جثث في البحر قبالة ساحل طرطوس بعد ظهر أمس الخميس.

ونقلت وزارة النقل السورية عن ناجين قولهم إن القارب أبحر من منطقة المنية بشمال لبنان يوم الثلاثاء وعلى متنه ما بين 120 و150 شخصا، متجها إلى أوروبا.

وقال حمية إن 20 ناجيا يتلقون العلاج في مستشفيات سورية، معظمهم سوريون. ويعيش نحو مليون لاجئ سوري في لبنان.

وأضاف أن القارب "صغير جدا" ومصنوع من الخشب، ووصف الإبحار في رحلات كهذه بأنه شيء يحدث تقريبا كل يوم بتنظيم من أشخاص لا يكترثون للسلامة.

وذكر المدير العام للموانئ البحرية السورية سامر قبرصلي أن جهود الإنقاذ مستمرة اليوم الجمعة.

وأدى الانهيار المالي في لبنان، وهو من أسوأ الانهيارات المالية المسجلة عالميا، إلى زيادة في هذه الرحلات. وارتفعت معدلات الفقر ارتفاعا حادا بين السكان البالغ عددهم نحو 6.5 مليون نسمة.

وأرسلت قبرص فرق البحث والإنقاذ في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء عندما أرسلت سفينتان تقلان مهاجرين من لبنان إشارات استغاثة في غضون ساعات فقط.

وكان هناك 300 على متن إحداهما و177 على متن الأخرى، وأعلن مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في الجزيرة إنقاذهم جميعا.

وقال الجيش اللبناني يوم الأربعاء إنه أنقذ 55 شخصا كانوا على متن قارب معطل في المياه الإقليمية للبلاد وسحبه إلى الشاطئ.

وأبلغت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رويترز في وقت سابق من الشهر أن عدد الذين غادروا لبنان أو حاولوا مغادرته عن طريق البحر تضاعف تقريبا في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

وارتفع العدد مرة أخرى بأكثر من 70 بالمئة في عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وغرق قارب مهاجرين في أبريل كان قد انطلق من مكان قريب من طرابلس، عندما اعترضته البحرية اللبنانية قبالة سواحل البلاد.

وكان على متنه نحو 80 مهاجرا لبنانيا وسوريا وفلسطينيا تم إنقاذ 40 منهم وتأكيد وفاة سبعة ولا يزال حوالي 30 في عداد المفقودين رسميا.

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