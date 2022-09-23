أبو الغيط يدعو إلى تكثيف التعاون مع الاتحاد الأفريقي

المصدر: (نيويورك - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة تكثيف العمل المشترك مع الجانب الأفريقي لمواجهة الأزمات المختلفة. وألقى أبو الغيط، كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثامن للجنة تنسيق الشراكة العربية - الأفريقية، والذي عقد أمس، بنيويورك على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح جمال رشدي، الناطق الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط تناول في كلمته الوضع الحالي للتعاون العربي الأفريقي، مؤكداً ضرورة تكثيف العمل المؤسسي المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في مواجهة الأزمات، مثل التغير المناخي والديون وغيرها. وشدد أبو الغيط على أهمية تفعيل آليات التنسيق بين الجانبين لمواجهة التهديدات والمشكلات المشتركة، مثل الهجرة غير نظامية، مشيراً في هذا الخصوص إلى أهمية المضي قدماً في إنشاء المركز العربي - الأفريقي لتبادل المعلومات حول الهجرة.

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه للقمة العربية - الأفريقية الخامسة، والمقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية العام المقبل، آملاً أن تسهم في تعزيز الشراكة المهمة بين الجانبين العربي والأفريقي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز