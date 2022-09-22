مجلس وزراء الإعلام العرب يختتم أعمال دورته الـ 52 بمشاركة الإمارات

المصدر: وام

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اختتم مجلس وزراء الإعلام العرب اليوم أعمال دورته الــ / 52 / التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ترأس وفد الدولة في الاجتماعات سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب.

وأقر مجلس وزراء الإعلام العرب التوصيات المرفوعة من اللجنة الدائمة والتي أقرها المكتب التنفيذي للمجلس ومن أهمها تأكيد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية والهوية العربية للقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

كما أقر مجلس وزراء الإعلام العرب تمديد العمل بالاستراتيجية الإعلامية العربية لمدة خمس سنوات إضافية مع تحديثها وفقاً للمستجدات.

وناقشت الدورة الوزارية جملة من القرارات الهامة التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب انطلاقا من الإسهامات القيمة للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات المعنية.

ومن بين هذه القرارات مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022 - 2026 بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة " كورونا "، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوي في المنهاج الدراسي للدول الأعضاء.

واستعرضت الدورة الوزارية أنجع المقاربات التشاركية والمبادرات العملية لتطوير الإعلام العربي في سياق التحولات المتسارعة للمشهد الإعلامي والرقمي، وخاصة ما يتعلق باستكمال إرساء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية / غوغل، أبل ، فيسبوك ، أمازون ، ناتفلكس GAFAN "، وإنشاء المرصد والمنصة المدمجة، وإعداد موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، فضلا عن وضع النظام الداخلي" لجائزة التميز الإعلامي" تقديرا وعرفانا للشخصيات والمؤسسات التي أسدت خدمات جليلة للإعلام العربي".

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