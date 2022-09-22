الأرصاد تحذر.. آخر تطورات العاصفة الترابية التي تضرب القاهرة اليوم

المصدر: البيان

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذيراً من حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تنخفض الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية التي تصل القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد.

وأكدت الهيئة أن ارتفاعاً في الحرارة يطرأ اليوم في شمال البلاد إلى شمال الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة والوجه البحري 35 درجة نهارا.

بينما تنخفض درجات الحرارة غدا الجمعة على معظم الأنحاء بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية، لتعود حالة الطقس إلى طبيعته ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر اليوم السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الهواء

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

تتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بنسبة 20% تقريبا.

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