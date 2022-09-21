مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

المصدر: د ب ا

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أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إطلاقِ الاستراتيجية الوطنيةِ للملكيةِ الفكرية.

وفق بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي اليوم في احتفالية كبرى بهذه المناسبة والتوقيع على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وأكد مدبولي، في كلمة خلال الاحتفالية، أن إطلاق هذه الاستراتيجية يعد الخطوة الأولى من نوعها في مصر، وتعد انعكاسا حقيقيا لاهتمامِ الدولة المصرية البالغ بهذا الملف، إيمانا بأهميته، وإدراكاً لما تلعبُه منظومةُ الملكيةِ الفكريةِ من أدوار في دفعِ عجلةِ الاقتصاد المصريّ، وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن إطلاق الاستراتيجية يأتي في ظلِّ حرصِ مصر على مواكبة التطورِ العالميِّ في هذا المجال، وإلمامها بالدورِ المتعاظمِ لاقتصاد المعرفة والتطورِ التكنولوجي.

وأعرب مدبولي عن ثقته الكاملة في أن جميع الجهاتِ والمؤسساتِ المعنيةِ في الدولة لن تدخرَ جهدًا في الاضطلاعِ بأدوارها، وتنفيذ المهام المطلوبة منها، سواء من خِلالِ اتّخاذِ سياساتٍ قطاعية ملائمة تتسق وأهداف ومحاور الاستراتيجية، أو من خلال مباشرة خطط العمل والمشروعات المستهدفة، من أجل تحقيق تلك الأهداف.

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