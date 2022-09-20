بعد لقائه العليمي.. بلينكن يدعو إلى تمديد الهدنة في اليمن

المصدر: البيان

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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الاثنين إلى تمديد الهدنة السارية في اليمن، معتبرا أنها حسّنت حياة السكان في البلاد.

وفي لقاء جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد بلينكن بالدور الحيوي للمسؤول اليمني، وفق "سكاي نيوز عربية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "أعتقد أنه من المنصف القول إن الهدنة، التي تلمس كل أنحاء اليمن، أحدثت فارقا كبيرا على صعيد تحسين حياة الناس، كما أن قيادتكم أحدثت فارقا كبيرا على صعيد حماية تلك الهدنة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن شدد على "الطابع الملح" لتمديد الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة، التي تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل بعد تمديدها مرتين.

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