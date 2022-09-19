مصر تكشف حقيقة بيع 5 مستشفيات حكومية

المصدر: البيان

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كشفت وزارة الصحة المصرية حقيقة اعتزامها بيع خمس مستشفيات حكومية.

وأوضح حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، أنه لا صحة للشائعات المنتشرة حول ذلك، نافياً تزايد هجرة الأطباء إلى خارج مصر.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» إن حقيقة ما طُرح أن هناك هيئة اقتصادية أنشئت بقرار وقانون في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتقديم خدمة العلاج بأجر.

وأضاف أن هذه الهيئة تتبعها في القاهرة خمس مستشفيات، مشيراً إلى أن ما تم الحديث عنه هو عرض مستشفى واحد من هذه المستشفيات للاستثمار في صورة خدمات علاجية متميزة.

وتابع: «المؤسسة العلاجية هي عبارة عن هيئة اقتصادية تشرف عليها وزارة الصحة هي ومستشفيات تقدم الخدمة بالأجر».

وذكر أن هذا الاستثمار يشمل الإدارة وحق الانتفاع والتطوير من باب دعم الاستثمار في المجال الصحي بمصر، مشدداً على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يضع ملف الصحة على رأس أولوياته.

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