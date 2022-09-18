أكبر معسكر لـ «القاعدة» باليمن.. يسقط

المصدر: عدن - البيان

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سيطرت القوات اليمنية على أكبر معسكر لتنظيم للقاعدة في البلاد ضمن عملية عسكرية متواصلة منذ أسبوعين استهدفت مخابئ التنظيم الإرهابي في محافظة أبين.

ووفق مصادر محلية في المحافظة، فإن القوات المشتركة تمكنت فجر اليوم من دخول معسكر عومران الذي يوصف بأنه أكبر معسكر لتنظيم القاعدة الإرهابي في البلاد، وبعد أيام من المواجهات وتخطي الكمائن وحقول الألغام والمتفجرات التي زرعتها العناصر الإرهابية لمنع تقدم هذه القوات، إلى جانب التضاريس الصعبة التي أقيم فيها المعسكر.

ونقلت المصادر عن سكان القول إن عناصر تنظيم القاعدة شوهدوا، مع اقتراب القوات من اقتحام المعسكر، وهم يفرون من المكان بسيارات ودراجات نارية، باتجاه المناطق الجبلية الواقعة على حدود محافظة أبين مع محافظة شبوة، وإن قائد اللواء الثامن صاعقة العقيد الخضر حمصان أصيب خلال العملية واثنان من مرافقيه.

ووفق المصادر، فإن مع تطهير وادي عومران في مديرية المودية شرق محافظة أبين، يفتح الباب أمام القوات للتقدم نحو مديرية المحفد الواقعة على حدود محافظة شبوة. ورأت المصادر أن سقوط هذا المعسكر يشكل ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية التي فقدت بذلك أهم وأكبر معسكراتها، كما فقدت الممرات الآمنة المؤدية إلى محافظة البيضاء.

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