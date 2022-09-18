رئيس الوزراء المصري يغادر إلى لندن لتمثيل مصر في جنازة الملكة إليزابيث

المصدر: د ب ا

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غادر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، القاهرة صباح اليوم الأحد، متوجها على رأس وفد بطائرة خاصة إلى لندن لتمثيل مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي ستقام غدا في كنيسة وستمنستر.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة: "غادر رئيس الوزراء المصري برفقة وفد يضم 7 من كبار مساعديه على طائرة خاصة... متوجهة إلى مطار ستانستد شمال شرق لندن والذي يعد ثالث مطارات لندن بعد مطاري هيثرو وجاتويك، حيث تم تخصيصه لاستقبال بعض الطائرات الخاصة للضيوف المشاركين في الجنازة".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى أمس السبت اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن "الرئيس تقدم بخالص التعازي للملك تشارلز وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة اليزابيث الثانية التي قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود، متمنيا سيادته كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم".

ومن جانبه، تقدم الملك تشارلز بالشكر للرئيس المصري وأكد على خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين.

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