المكملات الغذائية تنقذ آلاف اليمنيين من سوء التغذية

المصدر: عدن - البيان

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حصل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء في اليمن على مكملات غذائية للوقاية من سوء التغذية الحاد والمزمن في ثلاث مديريات فقط في محافظة مأرب وسط البلاد، وفق ما جاء في بيانات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وحسب البيانات تم توزيع المكملات الغذائية لعدد 93112 طفلاً دون سن الثانية و79642 من الحوامل والمرضعات للوقاية من سوء التغذية المزمن والحاد في 3 مديريات مستهدفة في محافظة ذمار.

كما عقد برنامج التنمية الريفية 8078 جلسة توعية لتعزيز التغذية المناسبة للرضع والأطفال الصغار، ما يساعد على زيادة فرصهم في البقاء على قيد الحياة، وكذلك النمو العشوائي، حيث وصلت هذه الحملة إلى ما يقرب من 121173 من السكان موزعين على (18111 رجلاً و103062 امرأة).

وبالمثل تمكن مشروع الاستجابة المنقذة للحياة في الأمن الغذائي من الوصول إلى 500 أسرة مجتمعية ومواقع جماعية للنازحين في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، خلال شهر أغسطس، حيث بدأ برنامج التنمية الريفية الجولة الرابعة من القسائم النقدية لأكثر من 3484 فرداً لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الملحة بطريقة كريمة.

كما استهدفت خطة التنمية الريفية 500 أسرة من النازحين يعيشون في مواقع جماعية، بينما تعيش 69 أسرة من النازحين عند المجتمع المضيف في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

البرنامج في مرحلته الرابعة يسعى إلى علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والمعتدل، والنساء الحوامل والمرضعات من خلال تزويد 17 من المرافق الصحية بخدمات التغذية العلاجية المؤقتة.

حيث تلقى ما مجموعه 1318 طفلاً دون سن الخامسة وأكثر من 1300 من النساء الحوامل والمرضعات مكملات علاجية للمساعدة في الحد من وفيات الأطفال في محافظة تعز، بالإضافة إلى ذلك قام برنامج التنمية الريفية برفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع بشأن الرسائل الرئيسية المتعلقة بالصحة والتغذية، حيث وصل إلى أكثر من 1859 امرأة حاملاً ومرضعاً.

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