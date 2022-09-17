الكاظمي: العراق يمرّ بأصعب الأزمات

المصدر: بغداد - د.ب.أ

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أفاد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، السبت، بأن بلاده تمرّ بأزمة سياسية «قد تكون من أصعب الأزمات بعد عام 2003»، مشيراً إلى أن لديهم أملاً وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة.

وقال، في بيان صحافي: «لا نخفي على شعبنا أن العراق يمرّ بأزمة سياسية، قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003، ولكن لدينا أملاً وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة، من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر».

وأضاف: «ندائي لجميع القوى السياسية، دعونا نضع العراق والعراقيين في نصب أعيننا، العراق والعراقيون يستحقون أن نضحي من أجلهم، العراق أمانة في أعناق الجميع».

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